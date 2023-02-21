ACS, Solana üzerine kurulmuş bir Web3 içerik abonelik hizmeti sağlayıcısı olan Access Protocol'ün yerel simgesi. Access Procotol, kullanıcıların içerik hizmetlerine abone olarak ödüller kazandığı bir okuma-öğrenme deneyimine öncülük ediyor. The Block gibi birçok Web3 içerik hizmeti sağlayıcısı, blockchain teknolojisinin yardımıyla yeni içerikten para kazanma modelini deneyimleyerek içerik oluşturucu listesine çoktan katıldı. Bununla birlikte, ACS tokenomics, yıllık %7 oranında enflasyonist bir token arzına yol açarak, uzun vadede token performansına karşı rüzgarlar gönderiyor.

Sony Network Communications, Polkadot'un parachain'lerinden biri üzerine kurulmuş bir platform olan Astar Network ile ortaklaşa bir Web3 kuluçka programının başlatıldığını duyurdu. İnkübatör, yalnızca Web3 girişimlerini daha yerleşik Web3 şirketlerine bağlamayı değil, aynı zamanda bu projelerin büyümesine yardımcı olmak için teknik ve finansal destek sağlamayı amaçlayarak yakında işe alımlara başlayacak. Dünyanın en prestijli oyun stüdyolarından biri olan Sony, Manchester City futbol kulübüyle sanal bir hayran etkileşimi platformu oluşturma ve Batman temalı NFT'ler yayınlama konusundaki önceki çabalarıyla birlikte, bu kuluçka programı aracılığıyla Web3 alanındaki fırsatları değerlendirdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi