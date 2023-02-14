10 ili etkileyen depremlerin yıkıcı etkisi bölgede ciddi bir gıda ihtiyacına sebep olurken, bu ihtiyacı çözmek adına şefler, akademisyenler, öğrenciler ve özel sektör profesyonelleri 2 saat içinde WhatsApp gruplarından gönüllü olarak bir araya gelerek Acil Gıda Kolektifi’ni oluşturdu. Depremden 10 saat sonra Hatay’a ilk ekipler ulaşırken, 36 saat içerisinde ise 3 şehirde 7 mutfak kuruldu. Depremin 5.gününde ise kolektif, kurulan 7 mutfak için ihtiyaç duyulacak ürünlerin düzenli ve sürdürülebilir sevkiyatını gerçekleştirecek, depo ve sevkiyat sistemini organize etmeye başladı. Acil Gıda Kolektifi, günde yaklaşık 100 bin kişiye 3 öğün yemek sağlıyor.

Türkiye’nin şefleri deprem bölgesinde

Ülkemizin farklı bölgelerinden önde gelen şeflerin ekipleriyle birlikte gönüllü olarak pişirdikleri yemekler, depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine ve arama kurtarma ekiplerine dağıtılırken, yine gıda sektöründen farklı uzmanlıklarda ekipler, kendi aralarında oluşturdukları iş bölümü ile lojistik, insan kaynağı yönetimi, planlama çalışmalarını yürütüyorlar.

Planlama ve Koordinasyon

Gıda ihtiyaçları bağışçı kurumlar tarafından merkez depoya gönderilirken, toplanan malzemeler tüketim planlamasına göre mutfaklara düzenli olarak ulaştırılıyor. Günlük olarak ortaya çıkan acil ihtiyaçlar ise, kolektife destek olan tedarikçiler ve bağışçı kurumlar tarafından direkt mutfaklara sevk edilmek üzere koordine ediliyor.

Acil Gıda Kolektifi’nin sözcüsü Yalçın İnam, öncelikli amaçlarının, 7 mutfağın alt yapısını güçlendirerek sürdürülebilir bir şekilde kapasite artışını sağlamak olduğunu belirterek “bu mutfaklara erişimi olmayanlara, mobil ekiplerle malzeme ulaştırıyoruz” dedi. Kolektif oluşumunda yer alan tüm şeflerin “birlikten kuvvet doğar” yaklaşımıyla olağanüstü bir gayretle çalıştıklarını dile getiren Yalçın İnam, AFAD, Kızılay ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde bulunduklarını, yeme içme sektöründeki STK’ların oluşturduğu dayanışma platformu ile de düzenli koordinasyon sağladıklarını, sözlerine ekledi. Yalçın İnam şöyle devam etti:

“Şeflerimizin sahaya gidişleri belli bir rotasyon dahilinde ve planlı olarak yapılıyor. Şimdiye kadar 200’ün üzerinde şef gönüllü olarak 7 mutfak ve diğer istasyonlara yönlendirildi. Gönüllü olarak gitmeyi bekleyen 1000’in üzerinde şef ve gastronomi öğrencisi ise planlama dahilinde sahaya gönderilmeye devam edecek.”