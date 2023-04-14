Telefon gece boyu şarjda kalırsa pile zarar verir”, “Şarj sürekli %100 olursa ömrü kısalır” endişesi, Mcdodo’nun power off teknolojisiyle tarihe karışıyor

Hızlı şarj uzmanı Mcdodo, ürün portföyüne mobil hayatı kolaylaştıran ve iletişimi sürdürülebilir kılan ürünler eklemeye devam ederken, her geçen gün artan kesintisiz ve uzun süreli şarj beklentisine de inovatif çözümler sunuyor. Özellikle MagSafe şarj cihazlarıyla; hafif, taşınabilir ve hızlı şarjla ilgili tüm beklentileri karşılayan markanın patentli teknolojisi olan “power off” yani “full dolum halinde enerjiyi kapatan” kabloları, özellikle telefonu gece şarjda bırakma konusundaki kalan tartışmalara da bir son veriyor.

Acil durumlarda şarj problemi yaşamayın

Akıllı telefonların artık sadece günlük iletişim aracı olmadığını, afet ve acil durumlar için hayatta kalma fonksiyonu taşıdığına da dikkat çeken Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum, telefonların bu fonksiyonu yerine getirmesi için en kritik konunun şarjının sürekli belli bir seviyede kalması gerektiğini söyleyerek, “Bunun için de gündüz MagSafe teknolojili ve sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz hafiflikte powerbank’ler ve şarj cihazları kullanabilir, geceleri ise telefonu mutlaka şarjda tutarak acil durumda şarj problemi yaşamanın önüne geçebilirsiniz” diyor.

“Şarjda bırakırsam zarar veririm” devri bitti!

Artık telefon pillerinin şarj dolumu tamamlandığında enerjiyi otomatik kesebildiği günümüzde bile, telefonu şarjda bırakmanın pile zarar vereceğiyle ilgili hurafeler olduğuna dikkat çeken Uçurum sözlerine şöyle devam ediyor: “Tüm bu yeni teknolojilere rağmen, yine de telefonu şarjda bırakınca içi rahat etmeyenler için ya da telefon teknolojisi eski olanlar için, patenti Mcdodo’ya ait olan “power off” yani “şarj tamamlanınca enerjiyi otomatik kesen” kablolar, en güncel çözüm diyebilirim. Bu kablolar sayesinde; kullanıcılar hem gece uyurken telefonlarını gönül rahatlığıyla şarj halinde bırakabilir, hem de acil bir durum halinde full şarj ile telefonun tüm fonksiyonlarından faydalanabilirler. Akıllı kapatma ve iki renkli aydınlatma kontrolüne sahip Type-C ve Lightning bu kablolar, 140W’a kadar hızlı şarj imkanı sunarken, farklı cihazların hızlı şarjını destekliyor ki bu da acil durumlar için en kritik konulardan biridir.”

Mcdodo’dan “Acil Durum Şarj Kiti”

Mcdodo’nun en hızlı sürede dolan ve daha uzun süreler dayanan mobil cihaz şarjları için tasarlanan ürünleri, afet ve acil durumlar için tasarlanan şarj kitinde bir araya geldi. Markanın en çok tercih edilen ürünlerinden olan 36W Type-C ve USB Girişli Araç Şarjı, 3 in 1 Hızlı Şarj Kablosu, 22.5W 10000 mAh Kablolu Göstergeli Powerbank ve 20W Type-C ve USB Girişli Hızlı Şarj Adaptörü 1.999,90 TL yerine 1.699,90 TL fiyatla sunuluyor.