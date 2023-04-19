Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremler ve bölgede devam eden artçılar, bölgede büyük can kayıplarına ve yıkımlara neden oldu ve ülkemizi derinden sarstı.

Dünyanın önemli deprem kuşaklarından birinde yer aldığımız için her an deprem olabilecek gibi hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz, şunları söyledi:

“Lidya Grup olarak, her bölge müdürlüğümüzden 1 çalışma arkadaşımızın katılımı ile ‘Lidya Grup Acil Durum Ekibi’ni kuruyoruz. Ekibimiz yalnızca deprem için değil, ani oluşabilecek herhangi bir durumda hazırlıklı olacak şekilde çalışmalarını yapacaktır. Ani gelişen durumların sonrasında, hızlı bir şekilde koordine olarak, hem çalışma arkadaşlarımıza hem ülkemize faydalı olacak çalışmaları hayata geçireceğiz. Ayrıca, çalışma arkadaşlarımıza evlerinde uygulayabilecekleri YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) çalışması yapmaları konusunda bilgilendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Depremden etkilenen şehirlerdeki müşterileri için finansal açıdan kolaylık sağladıklarını ifade eden Sevim Yenici Öz, muhasebe ve finans birimleriyle koordineli çalışarak müşterilerinin yanında olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Çalışanları ile birlikte bölgeye ihtiyaç malzemeleri gönderdi

Depremlerin ardından, deprem bölgesinin dışında ülke genelinde toplumsal bir travma yaşandığını belirten Lidya Grup İnsan Kaynakları Sorumlusu Merve Tan, şunları anlattı:

“Toplumun genelinde, kaygılar, korkular, endişeler oldu, deprem hepimizi olumsuz etkiledi. Bu durum, iş hayatını da etkiledi. Deprem sonrasında, tüm çalışanlarımız ile tek tek iletişime geçerek, nasıl olduklarını, ailelerinden veya yakın çevrelerinden depremzede olan kişilerin olup olmadığı bilgisini aldık. Deprem sonrası süreçte destek verebilmek açısından ülke genelindeki çalışanlarımız ve bayilerimizle yakın iletişimde bulunmayı sürdürdük. Bu zor süreci birlikte aşmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda, tüm çalışanlarımızla birlikte hızlıca koordine olarak, ihtiyaç listelerine uygun şekilde eşya, kıyafet, hijyen malzemeleri, gıda malzemeleri topladık. Bu ürünleri paketleyerek, depremden etkilenen şehirlere gönderimini sağladık. Bu yardım paketlerimizi yalnızca deprem sonrası değil, ilerleyen süreçlerde de sürekli hale getirerek deprem bölgelerine göndermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

İşe alımda depremzedeye öncelik veriliyor

Deprem bölgesinden diğer illere göç hızlandı. Depremzedeler hayatlarını idame ettirmek için iş arayışlarına başladı. Lidya Grup olarak işe alımda depremzedelere öncelik verileceğini kaydeden Merve Tan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Lidya Grup olarak, 5 bölge ofisimizde açık olan pozisyonlarımız için işe alım sitelerinde yer alan depremzede aday listeleri ile çalışarak, depremden etkilenen ve farklı şehirlerde yeniden çalışma hayatına başlayacak olan adaylara pozitif ayrımcılık yapmayı planlıyoruz. Bu işe alımlarla, bir nebze de olsa depremden etkilenen adaylara yeniden iş hayatına hızlıca başlamaları ve adapte olmaları için öncelik sağlayacağız.” şeklinde konuştu.