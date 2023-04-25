Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları internet üzerinden en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı, Anadolu Üniversitesi tarafından erişime sunuldu. Vize sonuçları araştıran adaylar, “AÖF vize sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?” ve “AÖF final sınavları ne zaman olacak?” diye araştıyor. Yenigün Gazetesi olarak AÖF sınav sonucu öğrenme ekranı ve ayrıntılarını sizler için derledik.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan duyuruya göre; 2022-2023 eğitim öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Bahar Yarı yılı ara sınav (vize) sonuçları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçlarınıza, aof.anadolu.edu.tr internet adresinden e-Devlet ile ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

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AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin katılacağı sınavlarda her ders için 20 soru yönetilmektedir.

Değerlendirme yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakır.