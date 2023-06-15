DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmak için görüşmelere başladı.
DEVA Partisi Twitter hesabından yaptığı basın duyurusunda; "Genel Başkanımız Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, seçim sonuçlarını değerlendirmişler, TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunmuşlardır.
Görüşülen hususlar Partilerin yetkili organlarında değerlendirilecektir." ifadelerine yer verdi.Kaynak: HABER MERKEZİ