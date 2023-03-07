Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri ve nasıl yapılacağı konusunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan haberler çerçevesinde büyük afet sonrası online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu. 

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Açık Öğretim Lise kayıt yenileme sürelerinin Nisan ayına kadar uzatıldığını MEB açıklamıştı. 

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl online yapılan sınavlar bu sene de deprem nedeniyle bir değişikliğe gidilerek online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. 

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi