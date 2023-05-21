Örgün eğitimdeki liselerde sınıfı geçtiğinizde mezun olursunuz. Ancak açık liselerde dersleri geçmeniz gereklidir. En düşük geçme notu 45’dir. Açık liseden mezun olabilmek için, zorunlu derslerin tamamlanmasının ardından gerekli olan 170 kredi notunu toplamanız gerekmektedir. Bu koşullar tamamlandığında mezuniyet işlemleriniz başlatılmaktadır.

Açık liseden 8 dönem içerisinde mezun olmak istiyorsanız, her dönem kayıt yenilemede 35 kredilik ders seçmelisiniz.

Açık lise diploma notu hesaplamak için öncelikle başarılı olduğunuz derslerin geçme notunu hesaplayın. Dersin kredisi ile aldığınız notu çarpın. Örneğin; matematik dersinin kredisi 4 ve sınav notunuz 70, biyoloji dersinin kredisi 2, sınav notunuz 80, Türk edebiyatı dersinin kredisi 3, sınav notunuz 85 ve yabancı dil dersinin kredisi 2, sınav sonucunuz 65 olsun.

Matematik, biyoloji, Türk edebiyatı ve yabancı dil derslerinin kredileri ile sınav notunuzu çarpalım.

Matematik 4 x 70 = 280

Biyoloji 2 x 80 = 160

Türk edebiyatı 3 x 85 = 255

Yabancı dil 2 x 65 = 130

Sonrasında bu çarpımları toplayalım.

280 + 160 + 255 + 130 = 825

Ardından derslerin kredilerini toplayalım.

4 + 2+ 3 + 2 = 11

En sonda ise, notlar toplamını kredi toplamına bölelim.

825 / 11= 75

Çıkan sonuç açık lise diploma notunuzdur. Diploma notunuzu Ortaöğretim başarı puanına (OBP) çevirmek için sonucu 5 ile çarpalım.

75 X 5 = 375

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunuza eklenecek puan için ortaöğretim başarı puanınız ile 0,12'yi çarpalım.

375 x 0,12= 45

Açık Öğretim Liselerinde 3 farklı dönemde sınav yapılmaktadır.

2023 Açık Öğretim Lisesinden Mezun Olma Şartları

-Öğrencinin öğrenim gördüğü dönem sayısı en az 8 olmalıdır.

-Toplam kazanılan kredi sayısı en az 170 olmalıdır.

-Öğrenci, ortak derslerin tamamını başarmalı ya da muaf olmalıdır. Fakat Dil ve anlatım dersinde muafiyet olmadığı için bu ders mutlaka geçilmelidir.

-Açık öğretim lisesinde en az bir dönem sınava girilmelidir.

8 dönem sonunda mezun olamayan öğrenciler mezuniyet koşullarını tamamlayıncaya kadar öğrenim görmeye devam ederler. Açık öğretim liselerinde okuldan atılma ya da sınıfta kalma yoktur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ