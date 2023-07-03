Açık öğretim lisesinde (AÖL) öğrenim gören öğrenciler tarafından açık lise 3.dönem sınav tarihleri ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, açık lise 3.dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online mı yoksa yüz yüze mi olacak? Açıköğretim lisesi sınavlarına kimler katılamaz? Geçme notu kaç olarak belirlendi? Tüm bilgiler haberimizde...

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sıavları Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimine göre açık lise 3. dönem sınavları Temmuz'da yapılacak. Ancak henüz net bir tarih açıklanmadı.

Açık Öğretim Lisesinde 3. Dönem Sınavları Net Tarih Bu Adresten Açıklanacak

Açık Öğretim Lisesinde Sınavlar Online Mı, Yüz Yüze Mi Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimine göre açık lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi Sınavlarına Kimler Katılamaz?

Açık öğretim lisesi sınavlarına, kaydolmayan ya da kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz.

Açık Öğretim Lisesi Geçme Notu Kaç Olarak Belirlendi?

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilir ve 25 dakika süre verilir. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmez.