Sitemizin baş editörlerinden, her türlü konuda sonsuz bilgilerini, yardımseverliğini bizden eksik etmeyen, büyüğümüz, ağabeyimiz, duayen gazeteci Uğur Gürtunca'yı kaybettik.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi abimiz Uğur Gürtunca hayatını kaybetti.

TGC'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Uğur Gürtunca 21 Haziran 2023 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Uğur Gürtunca’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşlere yer verildi:

"Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren değerli üyemiz Uğur Gürtunca’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Arkadaşımız halen TGC Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktaydı. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”

Uğur Gürtunca TGC üyesi Hergün Gazetesi sahibi Mehmet Faruk Gürtunca’nın oğluydu.

Uğur Gürtunca’nın cenazesi 23 Haziran 2023 Cuma günü öğle namazının ardından Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nden alınarak Kilyos’taki aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

UĞUR GÜRTUNCA KİMDİR?

1940 yılında İstanbul’da doğdu. Galatarasaray Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenimini İngiltere’de College of Journalism Londra’da tamamladı. Mesleğe 1959 yılında Hergün Gazetesi’nde başladı. Uzun yıllar Hergün Gazetesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Son Posta Gazetesi’nde de çalıştı. Halen TGC Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı’nın yönetim kurulu üyesiydi. İngilizce ve Fransızca biliyordu. Sürekli Basın Kartı taşıyan Uğur Gürtunca bir kız babasıydı. Uğur Gürtunca Hergün Gazetesi sahibi ve TGC üyesi Mehmet Faruk Gürtunca’nın da oğluydu.

Değerli abimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. YENİGÜN GAZETESİ / www.yenigungazetesi.net