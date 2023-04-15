İnce, hafif tasarımı ve uzun pil ömrü, tabletin evde veya seyahat sırasında kullanımını kolaylaştırıyor.

İstediğiniz zaman istediğiniz yerde tablette film keyfi

Acer Iconia Tab P10, yüksek çözünürlüklü geniş ekranı ile tabletten dizi ve film izlemeyi sevenler için harika bir seçim olarak karşımıza geliyor. Dar bir çerçeve tasarımının tamamladığı, 10,4 inçlik 2K (2000 X 1200) çözünürlüklü IPS ekran TV’de film izliyormuşçasına kendinizi filme bırakmanızı kolaylaştırıyor.

İnce tasarımı ve taşınabilirlik özellikleri ile her zaman yanınızda

Alüminyum alaşım bir kasaya sahip olan tablet, ince ve hafif tasarımı ile öne çıkıyor. 7,8 mm kalınlığında ve 440 gram ağırlığındaki cihazın Hücre İçi Dokunmatik Panel (iTP) teknolojisi, optik performansı artırırken ekran kalınlığını da azaltıyor. Dokunmatik sensörü ekrana entegre eden teknoloji, LCD ekranı tek katmanlı bir ekranda birleştiriyor. Bu sayede ekranda daha net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Acer Iconia Tab P10, performans özellikleri ile de dikkat çekiyor. MediaTek Kompanio 500 Sekiz Çekirdekli işlemcisi, 4 GB belleği, 64 GB eMMC depolama alanı ve MicroSD yuvası sayesinde bu Android 12 tablet; kolayca video izlemenizi, resim kaydetmenizi ve oyun oynamanızı sağlıyor.

Tüm gün kullanım için yeterli pil ömrü

6000 mAh pil gücü ve şarj için USB Type-C bağlantı noktası ile gelen tablet, 10,5 saate kadar video oynatma imkânı sunuyor. Bu özellikleri sayesinde şarjı hemen bitecek derdi olmadan tabletinizi istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Acer Iconia Tab P10, görüntülü aramalarınızın her zaman kristal netliğinde olması için çift bantlı Wi-Fi ve 5 MP çözünürlüklü ön kamera ile geliyor. Cihazın, 8 MP Odaklamalı arka kamerası, hareket halindeyken yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenizi de sağlıyor.

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