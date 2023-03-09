Eylül 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Babası emekli albaydır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.

Açelya Devrim Yılhan, 2016 yılında adı “Rengarenk” olan dizide Sedef karakterini canlandırdı. Bu dizide Selin Şekerci, Kaan Taşaner, Ümit Kantarcılar, Sertan Erkaçan, İbrahim Kendirci, Ferdi Sancar, Cem Belevi, Funda Güray, İnci Türkay, Şebnem Doğruer, Merve Oflaz ile birlikte onadı. Fakat dizi 7.Bölümünde final yaptıktan sonra devamı niteliğinde “Kaçın Kurası” adı ile kadronun bir kısmı değişerek devam etmiştir. Yeni dizide Serhat Teoman, Köksal Engür, Eylem Tanrıver, Abidin Yerebakan, Atilla Türkyılmaz, Burcu Altın Akdoğan ve Burak Tamdoğan katılmıştır. Kaan Taşaner, Ümit Kantarcılar, Sertan Erkaçan, Merve Oflaz diziden ayrılmışlardır.

FİLMOGRAFİ

Televizyon

2009-2012 – Unutma Beni

2010-2012 – Deniz Yıldızı

2012-2013 – Leyla ile Mecnun

2013-2014 – İnadına Yaşamak

2016 – Adam ve Çocuk

2016 – Kaçın Kurası

2017 – Şevkat Yerimdar

2018 – Kalbimin Sultanı

2020-2022 – Masumlar Apartmanı

2022 – Hayatımın Şansı

İnternet

202? Kasaba

Sinema

2011 – Beni Unutma

2015 – Ve Panayır Köyden Gider Filiz Başrol oyuncusu

2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

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