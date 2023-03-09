Eylül 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Babası emekli albaydır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.
Açelya Devrim Yılhan, 2016 yılında adı “Rengarenk” olan dizide Sedef karakterini canlandırdı. Bu dizide Selin Şekerci, Kaan Taşaner, Ümit Kantarcılar, Sertan Erkaçan, İbrahim Kendirci, Ferdi Sancar, Cem Belevi, Funda Güray, İnci Türkay, Şebnem Doğruer, Merve Oflaz ile birlikte onadı. Fakat dizi 7.Bölümünde final yaptıktan sonra devamı niteliğinde “Kaçın Kurası” adı ile kadronun bir kısmı değişerek devam etmiştir. Yeni dizide Serhat Teoman, Köksal Engür, Eylem Tanrıver, Abidin Yerebakan, Atilla Türkyılmaz, Burcu Altın Akdoğan ve Burak Tamdoğan katılmıştır. Kaan Taşaner, Ümit Kantarcılar, Sertan Erkaçan, Merve Oflaz diziden ayrılmışlardır.
FİLMOGRAFİ
Televizyon
2009-2012 – Unutma Beni
2010-2012 – Deniz Yıldızı
2012-2013 – Leyla ile Mecnun
2013-2014 – İnadına Yaşamak
2016 – Adam ve Çocuk
2016 – Kaçın Kurası
2017 – Şevkat Yerimdar
2018 – Kalbimin Sultanı
2020-2022 – Masumlar Apartmanı
2022 – Hayatımın Şansı
İnternet
202? Kasaba
Sinema
2011 – Beni Unutma
2015 – Ve Panayır Köyden Gider Filiz Başrol oyuncusu
2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı