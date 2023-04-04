Küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA, iş dünyasına yönelik, küresel tanınırlığı olan ruhsat ve sertifikalar sunuyor. Haziran dönemi sınavlarına girmek isteyen ACCA adayları için son kayıt tarihi 1 Mayıs Pazartesi olarak açıklandı.

Dünyanın 178 ülkesinde 241 binden fazla üyesi ve yarım milyondan fazla adayı bulunan küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA, finans, muhasebe ve yönetim alanlarında prestijli ve uluslararası kabul gören bir kariyer inşa etmek isteyen ve ilgili uygulama becerisine, yeteneğe ve azme sahip kişilere iş dünyasına yönelik, küresel tanınırlığı olan ruhsat ve sertifikalar sunuyor.

ACCA Ruhsatı sahibi olabilmek için önemli bir eşik olan ACCA sınavları için yeni dönem kayıtları başladı. Haziran dönemi sınavlarına girmek isteyen ACCA adayları için son kayıt tarihi 1 Mayıs Pazartesi olarak açıklandı.

Senede dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında gerçekleşen sınavlara adaylar İstanbul’daki sınav merkezinde veya adayların tercihine göre “Uzaktan Gözetim Yöntemi” ile kendi kişisel bilgisayarları ile kendi ev veya ofislerinde girebiliyorlar. Adaylar myACCA sayfalarında bulunan “Exam Planner – Sınav Planlama” uygulaması sayesinde, kalan sınavlarını kendilerine uygun sınav dönemlerini seçerek planlayabiliyor ve bir senelik sınav takvimlerini kendi iş-yaşam tempolarına göre oluşturabiliyorlar.

ACCA sınavlarına girerek ACCA Ruhsatı sahibi olabilmek için; Uygulamalı Bilgi (Applied Knowledge), Uygulamalı Beceri (Applied Skills) ve Stratejik Mesleki (Strategic Professional) seviyelerinde yer alan toplam 13 sınavın başarıyla geçilmesi, 20 saat süren online Etik ve Mesleki Beceriler Modülü’nün tamamlanması ve 3 yıllık finans ve muhasebe alanında fiili iş tecrübesinin belgelendirilmesi gerekiyor. TÜRMOB üyelerinin ise ACCA Ruhsatına sahip olabilmek için 13 sınav yerine sadece Stratejik Mesleki Seviyesinde bulunan 3 sınavı başarıyla geçmeleri, 20 saat süren online Etik ve Mesleki Beceriler Modülü’nü tamamlamaları ve 3 yıllık SMMM stajlarını belgelendirilmeleri yeterli. TÜRMOB tarafından Haziran sınav dönemi ACCA SBL ve SBR sınavlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek online eğitimlere kayıt için son başvuru tarihi 5 Nisan, Çarşamba olarak ilan edildi.

ACCA müfredatı sayesinde ACCA üye ve adayları, mesleğin gerektirdiği derin bilgi ve yetkinliklere sahip oluyor, günümüz iş dünyasında ihtiyaç duyulan etik ve mesleki beceriler ve ticari farkındalık ile donatılıyor, finans ve muhasebe mesleğinin gündemindeki dijital dönüşüm, kurumsal yönetişim, denetim ve güvence, finansal raporlama, sürdürülebilirlik gibi geniş yelpazedeki konular hakkında mesleki bilgi ve becerilerini arttırıyor, muhasebe ve finansın farklı dallarında ve farklı sektörlerde çalışma esnekliği ve tecrübesi kazanıyorlar.

ACCA üyeleri, dünya çapında geçerliliği olan ACCA ruhsatı sayesinde tam donanımlı finans ve muhasebe profesyoneli olduklarını, uluslararası standartlara göre iş yapabildiklerini belgelendirme imkanına sahip oluyorlar. ACCA aynı zamanda finans ve muhasebe profesyonellerinin isimlerinin yanına yazacakları uluslararası bir mesleki unvan olup, ACCA Ruhsatını elde etmiş profesyonellere uluslararası bir tanınırlık ve küresel bir mesleki ağın parçası olma fırsatı sağlıyor.

ACCA üyeleri, ACCA’in sağladığı sürekli eğitim olanağı sayesinde kariyerleri boyunca finans ve muhasebe mesleğindeki en güncel mesleki bilgi ve becerilere sahip, iş dünyasındaki gelişmelere ve değişikliklere daha hızlı adapte olabilen, kariyerlerini ömür boyu geliştiren muhasebe ve finans profesyonelleri oluyorlar.