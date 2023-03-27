LC Waikiki, Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden özel parçalardan oluşan koleksiyonunu miniklerle buluşturuyor. Geleneksel hale gelen koleksiyon, bu yıl Cumhuriyet’in 100. yıla özel coşkusunu tüm parçalarda hissettiriyor. Ulu Önder Atatürk’ün imzasını taşıyan tişörtler, fularlar ve şapkalar ile 23 Nisan ruhunu yansıtıyor Koleksiyondaki fırfırlı etekler, pul ve payet detaylarının yer aldığı tişörtler, şort etekler, simli babetler kız çocuklarının favorisi oluyor. Erkek çocuklar için tasarlanan gabardin pantolonlar, gömlekler, polo yaka tişörtler, papyon ve kravatlar ise zamansız, modası geçmeyen bir stil sunuyor. 23 Nisan’a özel bu benzersiz koleksiyon, LC Waikiki mağazaları ve lcwaikiki.com adresinde yerini aldı.