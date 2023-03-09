'Abonelik' kelimesini düşündüğümüzde aklımıza hemen, Netflix gibi video akış platformlarının veya Spotify gibi müzik akış hizmetlerinin görüntüleri gelir. Ancak bu çok büyük bir Pazar ve bu tür uygulamalardan para kazanmak, son yıllarda sağlık uygulamalarından-oyun uygulamalarına kadar tüm sektörlerde inanılmaz yükselişe geçti .2021'e bakıldığında, dünya çapında en iyi 100 abonelik tabanlı uygulama, 18,3 milyar dolarlık devasa bir gelir elde etti. Bu tartışılmaz başarı ile aboneliklerin 2023'te artmaya devam etmesi ve ekonomik gerilemenin birden fazla gelir akışına olan ihtiyacı karşılaması bekleniyor. Ancak bu gelir modelini bu kadar kârlı yapan nedir ve uzun vadede sürdürülebilir olması muhtemel midir?

Aboneliğe dayalı uygulama nedir?

Temel bilgilerle başlayalım. Aboneliğe dayalı uygulamalar, kullanıcılardan yinelenen bir üyelik ücreti alan herhangi bir uygulama olarak sınıflandırılır. Bu ücret genellikle aylık abonelik olarak alınır, ancak uygulamaya bağlı olarak haftalık, üç aylık veya yıllık da olabilir. Bu devam eden ödeme nedeniyle, abonelik tabanlı uygulamaları uygulama mağazalarından indirmek neredeyse her zaman ücretsizdir.

Aboneliğe dayalı uygulama örnekleri

Genellikle abonelik tabanlı uygulamalar tarafından kullanılan üç fiyatlandırma modeli vardır. Her modelden başarılı bir uygulama örneğine göz atacağız.

Yükseltmek için ödeme yapın

Ücretsiz model olarak da bilinen uygulamanın temel işlevine ücretsiz olarak erişilebilir. Kullanıcılar daha sonra ek özelliklere erişerek, ekstra içeriğin kilidini açarak veya uygulama geliştiricisine gelir getirecek reklamları kaldırarak deneyimlerini yükseltmek için ödeme yapabilir.

Hareket halindeyken yükseltmek için ödeme yapın: Duolingo

Eğitim uygulaması Duolingo, Super Duolingo'ya abone olan kullanıcılar için reklamsız bir deneyim sunar. Abone olan kullanıcılar ayrıca kişiselleştirilmiş bir günlük uygulama planı ve sınırsız kalp ve mücevher alırlar.

Kullanmak için ödeme yap

Uygulamayı indirmek ücretsiz olabilir, ancak uygulamanın temel işlevine ücretsiz olarak erişilemez. Bunun yerine, bir abonelik yoluyla satın alınması gerekir.

Eylemde kullanmak için ödeme yapın: daha iyi hissedin

Sağlık uygulaması daha iyi hissettiriyor, kullanıcıların uygulama içinde mevcut olan yiyeceklere, antrenmanlara ve parçalara göz atmalarını sağlar. Ancak, içeriğe erişilebilmesi için kullanıcının abone olması gerekir. Bu strateji, kullanıcının kaydolmadan önce tam olarak ne alacaklarını görmesini sağlar. Ayrıca, kullanıcı yolculuğunun doğal bir noktasında ödeme duvarını kolaylaştırır.

Kaydetmek için ödeme yapın

E-ticaret uygulamaları arasında daha yaygın olan bu uygulamanın kullanımı ücretsizdir ancak ürün veya teslimat gibi hizmet ücretlerinde abonelere indirim sağlar. Bazen, aynı geliştiriciden birden fazla uygulamaya üyelik sağlayan bir paket abonelik mevcuttur.

Eylemde tasarruf etmek için ödeme yapın: Amazon

E-ticaret uygulaması Amazon, kullanıcıların ürünlerde, nakliyede, video akışı hizmeti Amazon Prime'da ve müzik akışı hizmeti Amazon Music'te tasarruf etmelerine ve abone olduklarında binlerce ücretsiz e-kitaba erişmelerine olanak tanır.

Uygulamalar neden abonelik tabanlıdır?

Basitçe söylemek gerekirse, şirketler, öngörülebilir bir yinelenen gelir sağladığı için abonelik tabanlı bir modeli tercih ediyor. Bununla birlikte hem uygulama geliştiricileri hem de uygulama kullanıcıları için abonelik tabanlı uygulamaların hem artıları hem de eksileri vardır. Aşağıdaki gibi özetlenebilirler.

Aboneliğe dayalı bir modelin faydaları

- Apple'ın teşviki: Yılda 1 milyon dolardan fazla kazanan uygulama geliştiricileri, Apple Store'dan elde edilen gelirin %70'ini alırken, Apple kalan %30'u elinde tutuyor. Ancak bu kesinti , ilk yıldan sonra yenilenen aboneliklerde %85'e kadar artırılır.

- Güvenilir, daha yüksek gelir: Uygulama geliştiricileri, nakit akışını iyileştirmek için geliri daha kolay tahmin edebilmekle kalmaz, aynı zamanda aboneliklerin getirdiği gelir genellikle diğer gelir modellerinden daha yüksektir.

- Reklamsız deneyim: Kullanıcılar, uygulama içi reklam geliri modeline ihtiyaç duymadan kesintisiz bir yolculuk yaşayabilir.

- Daha yüksek katılım: Kullanıcılar paralarının karşılığını almak istediklerinden, uygulamanızla daha düzenli bir şekilde etkileşimde bulunma olasılıkları daha yüksektir.

- Otomatik yenilemeler: Aboneliklerin otomatik olarak yenilenmesi, tüketicilerin başka türlü vazgeçeceği bir birincil karar noktasını ortadan kaldırır. Bu, uygulamanızın elde tutma oranını artırır.

Aboneliğe dayalı bir modelin düşüşleri

- Yinelenen değer ihtiyacı: Kullanıcı tarafında tutarlı ödemeler, geliştirici tarafında tutarlı katma değer gerektiği anlamına gelir. Bir kullanıcı sürekli olarak aynı işlevsellik veya içerik için ödeme yapıyorsa, ücretsiz veya bir kereye mahsus uygulama satın alma alternatifi için başka bir yere bakma olasılığı daha yüksektir.

- Aboneliğin aşırı yüklenmesi: Abonelik modeline geçiş yapan daha fazla uygulamayla, tüketiciler aynı anda daha yüksek hacimde abonelik ödüyor. Bu, uygulama kullanıcılarının paralarını nerede ve ne kadar harcayacakları konusunda çok daha seçici olmalarını sağlar.

- Daha yüksek riskli incelemeler: Aboneliğe dayalı uygulamalarda olumsuz yorum veya ağızdan ağıza söz alma olasılığı daha yüksektir çünkü kullanıcılar genellikle yalnızca uygulama deneyiminden ziyade elde ettiklerini düşündükleri değeri gözden geçirirler. Uygulamanız daha önce ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyorsa veya kullanım için ömür boyu bir defaya mahsus bir ödeme yapılıyorsa ve şimdi bir abonelik modeline geçiyorsanız, mevcut kullanıcıların rahatsız olması anlaşılır bir durumdur. Otomatik olarak yenilenene kadar bir aboneliği unutan kullanıcılardan tepki alma potansiyeli de vardır ve olaydan sonra banka hesap özetlerinde kendilerine hatırlatılır.

Abonelik tabanlı uygulamanız için başarıya giden yolu döşeyin

Kendi abonelik tabanlı uygulamanızı oluşturmak istiyorsanız, geliştiriciler için en önemli ipuçlarımızı bir araya getirdik.

1- Katil katılım sağlayın. Aboneliğe dayalı bir uygulama için uygulama katılımı çoğu zaman daha önemlidir. Bu, özellikle 'kullanmak için öde' modeli kullanıldığında geçerlidir. Bir kullanıcıdan abone olmasını istemeden önce değer göstererek yaygın tuzaklardan kaçının. "Yükseltmek için ödeme yap" modelini kullanıyorsanız, ödeme duvarınızdan net bir çıkış sunun ve abonelikleri kullanıcı yolculuğunun çok erken aşamalarında zorlamayın.

2- Ne teklif ettiğini göster. "Yükseltmek için ödeme yap" modelini kullanmayı seçmiyorsanız, yine de ücretsiz denemeyi dahil ettiğinizden veya abone olurken kilidi açılacak içeriği gösterdiğinizden emin olun. Bir haftalık deneme, uygulama abonelikleri arasında en popüler olanıdır.

3- Geçiş yaparken dikkatli olun. Uygulamanızın kullanımı daha önce ücretsizse veya ömür boyu bir defaya mahsus bir ödeme gerektiriyorsa, mevcut müşterilerinize aboneliğe geçişi açık bir şekilde anlatarak ve değerli müşteriler olarak önceki modelde kalmalarına izin vererek saygı duyduğunuzdan emin olun.

4- Fiyatlandırma modelinizi dikkatlice seçin. Abonelik fiyatınız, uygulamadan para kazanmanızı sağlayabilir veya bozabilir. Fiyatlandırma sektöre göre değişiklik gösterecektir, bu nedenle piyasadaki diğer uygulamaların ne kadar ücretlendirildiğini görmek için rakip araştırmasıyla başlayın. Ardından, kullanıma karşı fiyatlandırma matrisini dikkate alın. Son olarak, uygulamanızdaki içeriği ne sıklıkta güncelleyebileceğinizi düşünün. Daha az sıklıkta yapılan güncellemeler, daha düşük bir fiyat noktasına eşit olmalıdır.

5- Tasarruf gösterin. 'Tasarruf etmek için öde' modelini seçerseniz, hesabı kullanıcı adına yapın ve onlara abone olarak tam olarak ne kadar tasarruf edebileceklerini gösterin. E-ticaret uygulaması ASOS bunu çok iyi yapıyor.

6- Farklı bütçeler düşünün. Herkes aynı fiyat noktasını karşılayamayacak. Aylık abonelik ve yıllık abonelik seçenekleri sunmak, daha büyük yıllık satın alımlarda indirim yapmak, bunu hesaba katmanın kolay bir yoludur. Ortalama olarak, bu stratejiyi kullanan uygulamalar yıllık abonelikte %49 indirim sunar. Sağlık uygulaması Down Dog, kullanıcılarla fiyatlandırma konusunda bir iletişim hattı açarak bunu bir sonraki seviyeye taşıdı.

7- Aboneliklerinizi ölçün. Tahmini rakiplerinize bırakın. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını takip edin, böylece daha fazla gelir getirirken en iyi kullanıcı deneyimini oluşturmak için güvenle ve sürekli olarak optimizasyon yapabilirsiniz.

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