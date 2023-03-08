Vatandaşın ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilmek için kültür merkezlerinin sayısını artıran Sultangazi Belediyesi, Malkoçoğlu Mahallesi’nde inşa ettiği Abdurrrahim Karakoç Kültür Merkezi’ni yakında komşularının hizmetine açacak. Tesis, içinde spor salonundan sanat ve meslek atölyelerine 8 ayrı bölümü barındıracak.

Atölyelerden Spor Salonuna

Mahalle sakinleri tesiste bulunan sanat ve meslek atölyeleri ile kendilerini geliştirirken, hobilerini de mesleğe dönüştürme fırsatı bulacak. Kadınlara özel spor salonu, bahaneleri ortadan kaldırarak sağlıklı yaşamın kapılarını aralayacak. Geleneğimizde önemli bir yeri bulunan taziye kültürünü yaşatmak için taziye salonu ve çok amaçlı salon da yer alacak. Ayrıca kültür merkezinin içerisinde derslikler, fatura ödeme merkezi, 112 Hızır acil ve muhtarlık da bulunacak.

Sosyal Yaşam Alanlarının Kalitesi Artıyor

Mahalle hizmet tesislerinin önemine değinen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Değerli şair ve yazarımız Abdurrahim Karakoç’un ismini yaşatacağımız kültür merkezimizi yakında hizmete açıyoruz. 8 ayrı bölümle komşularımıza hizmet verecek olan kültür merkezi, birçok ihtiyacı tek bir çatı altında karşılayacak. Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için mahallelerimize kültür merkezleri kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ