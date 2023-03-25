Bitmek bilmeyen baş ağrıları gerekçesiyle milli takım kampından çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu. Deneyimli stoperin, Galatasaray'ın ligde oynayacağı Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor.Süper Lig'de lider Galatasaray'ın formasını giyen Abdülkerim Bardakcı, dinmeyen baş ağrıları nedeniyle A Milli Takım kampından ayrılmıştı. Deneyimli stoperin son durumu netleşti.

KARABAĞ MAÇINDA YOK

Tedavisi tamamlanan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Karabağ ile oynayacağı dostluk maçında sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

ADANA DEMİR'E KARŞI SAHADA

Azerbaycan'a götürülmeyecek Bardakcı'nın Galatasaray'ın milli ara dönüşü Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor maçında forma giymesi bekleniyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

- Daha maça 1 hafta var baş agrisindan Milli takimi terk ediyorsun.Boyle topçuyu bir daha Milli takimin kapisinin icinden sokmiycaksin.Bulent korkmaz catlak ayakla maci tamamlamisti.Şimdiki topçulara bak Allah aşkina..

- Ahlaksız her zaman ahlaksızdır Bugün milli takım satan Yarın neleri satmaz

- Milli ruh sıfır

- Bu adamı bir daha milli takıma çagıranın...

- Bunun hangi oyun performansına bakarak milli takıma seçiyorlar anlamadım?