CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Abdülkadir Selvi, "Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş çok ön plana çıktı." dedi. "Bu dönem iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir diye düşünüyorum." diyen Selvi, cumhurbaşkanı yardımcılığı adayı için Mehmet Şimşek'in ön planda olduğunu söyledi.

"Bakan olarak da Ticaret Bakanlığı Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye için Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor." diyen Selvi, "Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olacağı konuşuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un olacağı konuşuluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu içinse Devlet Bahçeli ile görüşmenin sonucu bekleniyordu. İkisinin de bakan olarak dönme ihtimali güçlü." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ