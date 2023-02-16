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ABD 'nin Texas eyaleti ne bağlı El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında 2019'da düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetmişti.(AA)

Demokrat milletvekili Veronica Escobar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cielo Vista alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırı , bizim için travmatik anıları geri getirdi. Lütfen yalnız olmadığınızı bilin." ifadelerini kullandı.

El Paso geçici polis şefi Peter Pacillas, olay yeri inceleme çalışmaları nedeniyle alışveriş merkezinin kapalı tutulduğunu aktararak, herhangi bir tehlikenin bulunmadığını dile getirdi.

El Paso polisinden yapılan açıklamada, Cielo Vista alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıyla bağlantıları olduğu düşünülen 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.