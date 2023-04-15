Minneapolis Belediye Meclisi, oy birliğiyle alınan bu kararla, şehrin tüm dinler için daha açık ve kapsayıcı hale gelmesine katkıda bulundu. Nur Camisi İmamı Mohammed Dukulfy, karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Minneapolis şimdi tüm dinler için bir şehir haline geldi." dedi.

Minnesota Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein, 5 vakit ezan izninin, din özgürlüğü üzerine kurulu bir ulusun dünyaya sözünü yerine getirdiğini gösterdiğini vurguladı. Geçen yıl belediye meclisinden ezanın açıktan okunması için izin çıkmıştı, ancak gürültü yönetmeliği sabah ve yatsı ezanlarını kapsam dışında bırakmıştı.

Minneapolis şehrindeki belediye meclisinin 13 üyesinden 3'ü Müslüman üyelerden oluşuyor, ve şehir yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip. Bu karar, ülkedeki dini özgürlük ve çeşitlilik konularında önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak:AA