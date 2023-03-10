Electronic Arts, hafta başında, ABD'deki en iyi kadın profesyonel ligi olan Ulusal Kadınlar Futbol Ligi (National Women’s Soccer League - NWSL) ve Ulusal Kadınlar Futbol Ligi Oyuncuları Derneği (National Women’s Soccer League Players Association - NWSLPA) ile ortaklığını duyurmuştu. Bu ortaklık sayesinde oyunseverler, FIFA 23 aracılığıyla hayranı oldukları oyuncular ve kulüpler ile bir araya gelebilecekler. Gelin, Alex Morgan’dan Sam Smith’e birçok önemli oyuncunun mücadele ettiği bu ligdeki Top 10 rating listesine birlikte bakalım:

1. Alex Morgan, 90 - San Diego Wave FC

2. Debinha, 88 - Kansas City Current

3. Rose Lavelle, 87 - OL Reign

4. Sophia Smith, 87 - Portland Thorns FC

5. Mallory Swanson, 87 - Chicago Red Stars

6. Christen Press, 86 - Angel City FC

7. Megan Rapinoe, 86 - OL Reign

8. Becky Sauerbrunn, 86 - Portland Thorns FC

9. Kailen Sheridan, 85 - San Diego Wave FC

10. Alyssa Naeher, 85 - Chicago Red Stars

UKFL takımları, 15 Mart’tan itibaren FIFA 23’ün yer aldığı tüm platformlarda; Santra, Turnuvalar, Sezonlar / Ortak Sezon ve Online Dostluk Maçları modlarının tamamında yer alacak. Dört UKFL stadyumunun yanı sıra; orijinal formalar, oyuncu yüzleri, kupalar ve kutlamalar da oyundaki yerini alacak.

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