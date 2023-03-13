111 yıldır hayatı iyileştirme misyonuyla hareket eden Abdi İbrahim, Ar-Ge alanındaki çalışmaları ve yatırımları ile 11. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi kapsamında verilen Kristal Havan Ödülleri’nde 5 dalda ödülün sahibi oldu. Kimyagerler Derneği tarafından bu yıl Antalya’da 11’incisi düzenlenen Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi’nin açılış gününde, ilaç şirketlerinin Ar-Ge alanındaki çalışmaları 7 kategoride ödüllendirildi. Abdi İbrahim, “En Fazla Ar-Ge Yatırımı Yapan İlaç Firması” kategorisi dahil olmak üzere 5 dalda ödül kazandı.

“Ar-Ge yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Abdi İbrahim’in Türkiye’de en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerden biri olduğuna dikkat çeken Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Dude, şunları söyledi: “Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızın odağında, ulusal ve uluslararası pazarlarda şirketimize rekabet üstünlüğü kazandıracağını düşündüğümüz yüksek teknoloji gerektiren katma değeri yüksek ürünler yer alıyor. Tüketici sağlığı alanında rakiplerden farklılaşan ürünler ve iş modelleri geliştirme, biyoteknoloji alanında ise kendi biyoteknolojik ilaçlarımızı üretmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çalışmalarımızda Ar-Ge vizyonumuzun büyük rolü ve katkısı var. Ar-Ge merkezimiz, ulusal ve uluslararası ilaç endüstrisinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla inhalasyon teknolojisi ve nanoteknolojik yöntemlerle ilaç geliştirme yeteneği ve altyapısına sahip. Şirket içinde yürütülen projelerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel kuruluşlarla hayata geçirilen ortak projeler ile know-how transferi gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ve ilaç sektörünün geleceğine yönelik yeni adımlar atma vizyonumuz çerçevesinde, Ar-Ge çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu alandaki yatırımlarımızın böylesi prestijli organizasyonlarda ödüllerle taçlandırılması bizi hem sevindiriyor hem de daha iyisini yapmak için motive ediyor.”

Abdi İbrahim’in ödül kazandığı kategoriler ise şöyle: