ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Sudan'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirtti ve bu kararın Sudan'ın barış, güvenlik ve istikrarını baltalamaktan sorumlu olanları sorumlu tutmayı amaçladığını ifade etti.

Çatışmalardan gelir elde eden ve çatışmalara katkıda bulunan dört şirket, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındı. Bu şirketlerin, Sudan'da devam eden çatışmayı körükleyen iki güçle, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ve Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Hazine Bakanı Janet Yellen, bu yaptırımların hem RSF'ye hem de SAF'ye önemli mali akışları keserek onları askerlere ödeme yapmak, yeniden silahlanmak, ikmal yapmak ve Sudan'da savaş başlatmak için gereken kaynaklardan mahrum bırakmayı amaçladığını açıkladı.

Sudan'da yaşanan çatışmalar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle, ülkede şu ana kadar 7 kez geçici ateşkes ilan edilmiş ancak ateşkesler sürekli olarak ihlal edilmişti. Sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan verilere göre Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda 1,800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, 25 milyon Sudanlının yardıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yenigün Haber Merkezi