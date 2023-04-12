Ankete katılan ABD'li yetişkinlerin yüzde 54'ü, silahla ilgili olaylardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiş olduklarını belirtirken, her beş yetişkinden biri ise aile üyelerinden birinin silah ile öldürüldüğünü ifade etti.

Etnik köken açısından değerlendirildiğinde, silah şiddeti kurbanı olan aile üyeleri oranı siyahilerde yüzde 34, Latinlerde yüzde 18, beyazlarda yüzde 17 ve diğer gruplarda yüzde 31 olarak tespit edildi. Ayrıca, siyahilerin yüzde 31'i, hayatlarında en az bir kez birinin silahla yaralandığına şahit olduklarını belirtti. Bu oran Latinlerde yüzde 22 ve beyazlarda yüzde 14 olarak saptandı.

Ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 51'i, silahla ilgili suçların, yaralanmaların ve ölümlerin kendi yerel toplumlarında sürekli bir tehdit veya önemli bir endişe olarak değerlendirdi. Bu oran, siyahiler ve Latinlerde yüzde 62'ye, beyazlarda ise yüzde 45'e yükseldi.

Özellikle siyahi yetişkinler, mahallelerinde kendilerini güvensiz hissetme olasılığı en yüksek grup oldu. Siyahilerin yüzde 17'si mahallelerinde hiç güvende hissetmediklerini belirtirken, bu oran Latinlerde yüzde 9, beyazlarda ise yüzde 2 olarak kaydedildi.

Anket katılımcılarının yüzde 41'i mahallelerinde güvende hissettiklerini belirtirken, yüzde 13'ü güvende olmadıklarını ve yüzde 5'i ise hiç güvende olmadıklarını ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 41'i silah bulunan bir evde yaşadıklarını ve bu silahların yüzde 75'inin güvenli saklama uygulamalarına uygun olmayan bir şekilde muhafaza edildiğini belirtti.

Kaynak:AA