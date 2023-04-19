Ailenin federal mahkemeye sunduğu 139 sayfalık dava dosyasında, polis memurlarının "niteliksiz, eğitimsiz ve denetimsiz" olduğu belirtilirken, "aşırı güç kullanımı ve ciddi tıbbi ihtiyaçlara kasıtlı kayıtsızlık" iddialarına yer verildi. Dosyada ayrıca, olaya karışan "Scorpion" adlı polis biriminin Memphis'e "barışı yeniden tesis etmek yerine terör getirdiği" ifade edildi.

Nichols'un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti. Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 7 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti.

Kaynak:AA