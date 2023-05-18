Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

2017 Cadılar Bayramı'nda New York Manhattan'da bisiklet yolunda 8 kişiyi kamyonla öldürmekten yargılanan Özbekistanlı radikal İslamcı Sayfullo Saipov, 10 müebbet hapis ve 260 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Bölge Yargıcı Vernon S. Broderick, terör saldırısının ciddiyetini vurgulamak için tasarlanmış bir cezayı açıklarken, “Bu davadaki davranış, şimdiye kadar gördüğüm en kötü değilse de en kötülerinden biri” dedi.