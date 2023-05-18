Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
2017 Cadılar Bayramı'nda New York Manhattan'da bisiklet yolunda 8 kişiyi kamyonla öldürmekten yargılanan Özbekistanlı radikal İslamcı Sayfullo Saipov, 10 müebbet hapis ve 260 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Bölge Yargıcı Vernon S. Broderick, terör saldırısının ciddiyetini vurgulamak için tasarlanmış bir cezayı açıklarken, “Bu davadaki davranış, şimdiye kadar gördüğüm en kötü değilse de en kötülerinden biri” dedi.
Broderick, konuşma şansı verilen Saipov'un meydan okumasına atıfta bulundu. Saipov, 6 aylık duruşma boyunca mahkeme salonunda kurbanların ve aile üyelerinin gözyaşlarının tek bir dokuyu dolduracağını, ancak dünya çapında haksız yere öldürülen İslam takipçilerinin gözyaşları ve kanlarının mahkeme salonunu dolduracağını söyledi.