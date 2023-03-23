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Dün yapılan "İyi Şanslar, İyi Eğlenceler" adı verilen fırlatma, şirketin son iki hafta içinde gerçekleştirdiği üçüncü fırlatma girişimi oldu.(AA)

Açıklamada "baskılı yapıların, en yüksek gerilim durumu Max-Q'dan başarıyla geçtiği" duyuruldu.

Şirketin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünkü fırlatma, Relativity'nin bir sonraki aracımız Terran R'yi mümkün kılacak 3D baskılı roket teknolojilerini kanıtladı." ifadesi kullanıldı.