En az 8 eyaleti vuran hortumlar sonucu ABD'de 26 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Meteoroloji Servisi'nin verilerine göre Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin gibi 8 eyalet geniş bir alanda 57'den fazla hortum olayı yaşadı. Tennessee'de 9, Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Illinois'te 4, Memphis'te 2'si çocuk 3 kişi, Mississippi ve Alabama'da da birer kişi hayatını kaybetti. Elektrik kesintileri de yaşanan bölgelerde 150 binden fazla hane ve iş yerine hala elektrik verilememekte. Hortum ve fırtınaların yol açtığı can ve mal kayıplarını tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak:AA