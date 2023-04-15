ABD'deki Samsung Galaxy S21 başlangıç fiyatları

Samsung Galaxy S21 Plus: 999 ABD doları

Samsung Galaxy S21 Ultra: 1.199 ABD doları

Türkiye'deki Samsung Galaxy S21 başlangıç fiyatları

Samsung Galaxy S21: 11.850 Türk Lirası

Samsung Galaxy S21 Plus: 18.269 Türk Lirası

Samsung Galaxy S21 Ultra: 26.999 Türk Lirası

Fiyat farkları, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'deki fiyatlar, ABD'deki fiyatların üzerinde seyretmektedir çünkü Türkiye'de ithal ürünlere uygulanan vergi oranları ve kur farkları nedeniyle artış yaşanmaktadır.

Unutmayın ki bu fiyatlar, 2023 Ocak ayında duyurulan başlangıç fiyatlarıdır ve değişebilir. Güncel fiyatları öğrenmek için Samsung'un resmi web sitesini veya yerel perakendecileri kontrol etmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki fiyatlar, vergi oranları, döviz kuru değişiklikleri ve satış kampanyaları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ