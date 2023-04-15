ABD'deki iPhone 13 başlangıç fiyatları

iPhone 13 Mini: 699 ABD doları

iPhone 13: 799 ABD doları

iPhone 13 Pro: 999 ABD doları

iPhone 13 Pro Max: 1.099 ABD doları

Türkiye'deki iPhone 13 başlangıç fiyatları

iPhone 13 Mini: 25.000 Türk Lirası

iPhone 13: 25.000 Türk Lirası

iPhone 13 Pro: 40.000 Türk Lirası

iPhone 13 Pro Max: 48.255 Türk Lirası

Fiyat farkları, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'deki fiyatlar, ABD'deki fiyatların üzerinde seyretmektedir çünkü Türkiye'de ithal ürünlere uygulanan vergi oranları ve kur farkları nedeniyle artış yaşanmaktadır.

Unutmayın ki bu fiyatlar, 2023 Eylül ayında duyurulan başlangıç fiyatlarıdır ve değişebilir. Güncel fiyatları öğrenmek için Apple'ın resmi web sitesini veya yerel perakendecileri kontrol etmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki fiyatlar, vergi oranları, döviz kuru değişiklikleri ve satış kampanyaları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ