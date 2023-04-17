Link-16, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlayan bir askeri telsiz ağıdır. Bu ağ, hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özelliklerle bilinmektedir. Bu kabiliyetler, hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen çeşitli iletişim modlarını sunmaktadır.

Satış paketinde, F-16'ların Link-16 taktik veri bağlantı sistemini "Block Upgrade-2" seviyesine yükseltmek için gerekli ekipman ve mühendislik desteğinin yanı sıra Otomatik Çarpmayı Önleme Sistemleri de bulunmaktadır. Bu modernizasyon, Türkiye'nin F-16 filosunun iletişim kabiliyetlerini güçlendirerek, ülkenin uluslararası işbirliği ve koordinasyonu artıracaktır.

ABD Kongresi, NATO üyelerine yönelik satış onayları için 15 iş günü ve NATO üyesi olmayan ülkelere yönelik onaylar için 30 iş günü içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Şu ana kadar Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın kararı Kongreye resmi olarak iletilmiştir.

Bu onay, Türkiye'nin askeri iletişim ve işbirliği kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmekte olup, böylece Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik konularında daha etkin bir rol oynaması sağlanacaktır.

Kaynak:AA