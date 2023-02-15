Kripto paralar ABD enflasyonu sonrası toparlandı. Bir süredir SEC'in açtığı soruşturma ve yasaklamalar ile yaşadığı mini ralliyi sonlandıran ve küresel piyasalardan ayrışan kripto para piyasası, dün ABD'den gelen tüketici enflasyonu verisi sonrası dalgalandı. ABD'de enflasyon düşmeye devam ediyor. Her ne kadar enflasyon %6,2’lik beklentiye karşılık %6,4 ile bir miktar yüksek gelse de yıllık enflasyondaki düşüş serisinin haziran ayından bu yana devam etmesi piyasaları rahatlattı. İlk aşamada kısmi gerileyen ve 21.500$ seviyelerini gören Bitcoin, daha sonra toparlandı ve 22.300$ seviyelerine kadar yükseldi. Sabah saatlerinde Bitcoin 21.150$'dan işlem görürken Ethereum 1.550$'dan alıcı buluyor. Bitcoin dominansı 43,5 iken Ethereum dominansı 19,3 düzeyinde. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri ise 1 trilyon 30 milyar dolar ile düne göre 28 milyar dolar yukarıda.

Ek olarak haftanın geri kalanında ciddi bir makro veri olmayışı bir süredir görülen stresi azaltabilir. Bugün ABD’de perakende satış verisi takip edilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde bireylerin tüketim eğilimlerinin ne yönde olduğu anlaşılacak. Güçlü bir veri piyasalar üzerinde kısmi bir hareket yaratabilir. Hafta genelinde ise FED üyelerinin şahin açıklamaları ise baskı oluşturabilir. Ancak kripto para piyasası oyuncularının kısa vadede gözü kulağı SEC'den gelen açıklamalarda olmaya devam edecek.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, dört saatlik grafik incelendiğinde yatay bir bant aralığında hareketlilik gösterirken dün açıklanan ve beklentinin üzerinde kalan enflasyon verisine rağmen 22.320$ seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Bugün sabah itibariyle 22.150$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Dün yaşanan yükselişle 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olan Bitcoin için yukarı yönlü bir harekette tekrar 22.320$ seviyelerini test etmesi beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapması 22.500$ ardından 22.740$ seviyelerine kadar yükselişi destekleyebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 50 günlük hareketli ortalama ve kanalın üst bandı seviyesine denk gelen 21.915$ ardından da 21.545$ seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir.

DOGE TEKNİK ANALİZ

Güne %4 civarında yükselişle başlayarak 0.08595$ seviyelerinde fiyatlanan Doge için 50 günlük hareketli ortalama olan 0.08574$ üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Yukarı yönlü hareketliliğin devamında ilk direnç seviyesi 0.08888$ olurken ikinci ve önemli direnç çizgisi olan majör düşen trend 0.09740$ seviyesini test etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 0.08574$ ardında da 200 günlük hareketli ortalama olan 0.07760$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi