ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Erica Olson, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili verdiği brifingde, ABD hükümetinin 85 milyon dolarlık yardımının yanı sıra ABD özel sektörünün de deprem bölgelerine 50 milyon dolardan fazla yardım yaptığını açıkladı.

Olson, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ABD’nin sağladığı yardımlarla ilgili Zoom üzerinden brifing verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyanın son yüzyılda gördüğü en şiddetli depremlerden olduğuna işaret eden Olson, “Daha önce bulunduğum yerlerden gördüğüm manzaralar gerçekten acı verici. Gaziantep, Antakya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş’ı çok sevdim.” diye konuştu.

ABD hükümetinin yanı sıra Amerikan iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve halkının deprem bölgelerine yardıma devam ettiğini söyleyen Olson, “Sıradan Amerikalılar da ellerinden gelen yardımı yapmaya koştular. Kısacası desteğimiz dostluğumuzun, ortaklığımızın büyüklüğünü gösteriyor ve bu (destekler) çerçeve ve kapsam bakımından artmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Olson, ABD’nin iki kurtarma ekibinin Türkiye’de çalışmalara devam ettiğini, ABD hükümetinin başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası organizasyonlar üzerinden deprem bölgesine 85 milyon dolarlık yardım yaptığını söyledi.

ABD özel sektörünün de yardımlarda bulunduğunu belirten Olson, ABD Ticaret Odasının koordinasyonunda özel sektörün deprem bölgelerine ulaştırmadan sıcak yemeğe kadar birçok kalemde 50 milyon dolardan fazla yardım yaptığını dile getirdi.

Olson, şöyle konuştu:

“Örneğin Boeing, Kızılhaç ve Kızılay ağları üzerinden derhal 500 bin dolar bağışta bulundu ve her bağış yapan çalışanına aynı miktarda eşlik etti. FedEx hava yolu ortakları ile 8 Şubat’ta kritik ihtiyaçları etkilenen bölgelere taşımak için kargo uçuşları yaptı. Uber, merkezi dağıtım alanlarına yardım malzemelerinin taşınması için ücretsiz hizmet verdi ve bunlar sadece birkaç örnek.”

Pepsi şirketinin depremden etkilenen çalışanlarına kalacak yer ve temel malzemelere erişim sağlayarak yardım etmenin yollarını aradığını belirten Olson, ABD'deki sivil toplum kuruluşlarının da deprem bölgelerine yiyecek sağlayan World Central Kitchen (WCK) ve temel tıbbi yardım sağlamak için sahra hastaneleri kuran Samaritan's Purse gibi gruplarla harekete geçtiğini ifade etti.

Olson, Türkiye ile üst düzey görüşmelerin yanı sıra sahadaki ABD uzmanlarıyla da gelecekte yapılacak yardımlar konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

ABD’deki özel sektör yardımlarının mevcut rakamdan birkaç kat fazla olmasını beklediklerini anlatan Olson, ABD Ticaret Odasının takip ettiği yardımların hafta sonundan bu yana 30 milyondan 51 milyona çıktığına dikkat çekerek, bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceğine işaret etti.

ABD’nin yaptığı yardımların 17 Ağustos depremine kıyasla az olduğu sorusuna yanıt veren Olson, yardımların artarak devam edeceğini belirtti.