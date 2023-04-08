Georgia Limanına bağlı USS Florida adlı nükleer denizaltının, 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesiyle bölgede güçlü bir varlık olduğu belirtildi. Bu adım, ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle işbirliğini sürdürme ve potansiyel tehditlere karşı deniz gücünü kullanarak bölgeyi koruma amacını güçlendirmeye yönelik olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin 5. Filo'sunun bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapılan bu konuşlandırma, Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrar çabalarını destekleme amacını da ön plana çıkarıyor. ABD, böylece bölgedeki müttefikleriyle işbirliğini sürdürmeye ve deniz gücünü kullanarak potansiyel tehditlere karşı koruma sağlamaya devam etmektedir.

Kaynak:(AA)