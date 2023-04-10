Pentagon, ABD ordusuna ait gizli belgelerin sızdırılmasının ardından, Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. Sızdırılan belgeler, Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya, Çin ve İran nükleer programlarına ilişkin istihbarat faaliyetleri ve diğer önemli konuları kapsıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, sosyal medya sitelerinde dolaşan gizli belgelerin geçerliliğini incelemeye ve değerlendirmeye devam ettiklerini açıkladı. Aynı zamanda, ABD yönetiminin müttefik ülkelerle iletişime geçtiği ve Kongre'nin ilgili komitelerini bilgilendirdiği belirtildi.

Sızıntıların önemi, paylaşılan belgelerin güncel bilgiler içermesinden kaynaklanıyor. Sızdırılan belgeler, aslında şubat ve mart aylarında Discord ve Telegram üzerinden paylaşılmıştı, ancak yeni fark edildi.

Sızıntılarda, CIA'nın başta İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD ve Güney Kore'nin Ulusal Güvenlik Konseyi olmak üzere birçok müttefik ülkede üst düzey dinlemeler yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca, ABD'nin Rusya kurumlarına istihbarat kaynakları yerleştirdiği ve Amerikan istihbaratçılarının Rus ordusunun üst düzeylerine kadar nüfuz ettiği belgelerde görüldü.

Bu skandalın büyüklüğü, 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'teki Snowden krizine benzetiliyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve diğer önemli konulara ilişkin detaylar içeren belgeler, ulusal güvenlik ve jeopolitik sonuçlar açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak:AA