Açıklanan dava dosyasına göre, SEC mahkemeden geçici yasaklama emri isteyerek Binance’in ABD’deki varlıklarının dondurulmasını talep etti. Ayrıca doğrulanmış bir muhasebe, varlıkların ülkesine iadesi, belge ve bilgilerin korunması, delillerin yok edilmesinin engellenmesi gibi diğer ihtiyati tedbirler de talep edildi.

Komisyon, dün Binance, ABD merkezli BAM Trading ve Binance.US'u işleten Changpeng Zhao'ya 13 suçlama getirmişti. Bu suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ve menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı gibi konular bulunuyor.

SEC'in Binance'e karşı yürüttüğü bu eylem, kripto para endüstrisindeki denetim ve düzenlemelerin arttığını gösteriyor. Komisyon bugün, bir diğer büyük kripto para borsası Coinbase'e de menkul kıymet kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtığını duyurdu. Bu gelişmeler, kripto para endüstrisindeki regülasyonların artarak devam edeceğini gösteriyor ve piyasada belirsizliği artırıyor.