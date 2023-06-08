SEC tarafından Binance'e açılan dava, Binance US varlıklarının Binance CEO'su Chanpeng Zhao, bilinen adıyla CZ, tarafından kontrol edildiği iddiasını içeriyordu. Bu iddia dahilinde, müşteri fonlarının CZ'nin şirketine aktarıldığı belirtildi. Mahkeme kararı SEC'in acil başvurusuna odaklanırken, Binance US hesaplarında tutulan tüm fiat para ve kripto paraların 10 gün içinde müşterilere iade edilmesine karar verildi.

Davada Binance ve CEO'su CZ'ye yönelik 13 ayrı suçlama bulunuyor. Bu suçlamalar arasında çeşitli menkul kıymet ihlalleri, kayıt dışı borsa işletme, Binance US'ta alım-satım kontrolleri ve menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı-satışı yer alıyor. Ayrıca CZ ve Binance’in, Binance US platformunun operasyonlarını gizlice kontrol ettiği iddia ediliyor.

Bu durum, kripto para dünyasında önemli bir etkiye sahip olabilir ve Binance gibi büyük borsaların işleyişine dair yasal düzenlemeler ve denetimler konusunda daha fazla tartışmayı teşvik edebilir. Bu kararın ayrıca, kripto para borsaları üzerinde daha fazla denetim taleplerine de yol açabileceği düşünülüyor.