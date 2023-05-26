McCaul, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ikinci turunu kazanması durumunda bile, F-16 satışına izin verilebileceğini belirtti. Bu, McCaul'un daha önceki F-16 satışına karşı tavrına kıyasla önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışı yapması için, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ile Senato'nun Dışişleri Komitesi'nin dört liderinin onay vermesi gerekiyor. Beyaz Saray, daha önce bu satışı destekleyeceğini açıklamıştı.

McCaul, bu durumun Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda gerçekleşebileceğini belirtti ve "Seçimi kim kazanırsa kazansın İsveç’in NATO üyeliğinin tanınacağı konusunda güvence aldık." dedi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin Demokrat Parti lideri Gregory Meeks, Türkiye'nin seçimlerden sonra Atina'ya karşı tutumunu değiştirmesi ve başka adımlar atması gerektiğini belirtti. Benzer şekilde, Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Bob Menendez, F-16 satışının Türkiye'nin dış politikada önemli değişiklikler yapması durumunda mümkün olabileceğini iddia etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışı konusundaki ilerleme isteğinde bir değişiklik olmadığını doğruladı.

Yenigün Haber Merkezi