ABD, Microsoft'un Call of Duty'nin yapımcısı olan Activision'ı satın almasını istemiyor. ABD'de, böyle satın almaları inceleyen düzenleyici komiteler bulunmaktadır. Activision'un satışıyla ilgili düzenleme komitesi, ABD'deki bir yargıçtan bu satın alımın engellenmesi talebinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu, bu sektörde tarihin en büyük anlaşması olacak olan 69 milyar dolarlık anlaşmanın sektördeki rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğini belirtti. Bu, bugüne kadar oyun endüstrisinde yapılan tüm anlaşmalara kıyasla en yüksek değerdir. Federal Ticaret Komisyonu, düzenleyici kurumun, "ABD antiterörist yasasını ihlal edip etmediğini" belirlemek için geçici tedbirin gerekliliğini vurguladı. Anlaşmanın geçerli olması için Microsoft ve Activision'ın Birleşik Krallık, AB ve ABD'deki düzenleyici kurumların onayını alması gerekmektedir.

Avrupa Komisyonu, Microsoft'un Avrupalı tüketicilere ve bulut oyun akış hizmetlerine Activision'ın PC ve konsol oyunlarına erişim sağlayan 10 yıllık ücretsiz lisans anlaşmaları teklifinin piyasada adil rekabete yol açacağını belirterek satın almayı onaylamıştır. Ancak Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Nisan ayında anlaşmayı oyuncular için daha az yenilik ve sınırlı seçenekler sunacağından endişe duyarak engellemiştir.

Microsoft ve Activision, bu kararı temyiz edeceklerini açıkladı. Microsoft Başkanı Brad Smith, bu olayın şirketin kırk yıldır faaliyet gösterdiği ülkede karşılaştığı "en karanlık gün" olduğunu ifade etti. Sizce ABD hükümeti mi yoksa Microsoft mu haklı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!