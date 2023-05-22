ABD'nin borç limiti krizi ve ekonomik belirsizlik, altın fiyatları ve yatırımcılar üzerinde etkisini sürdürüyor. Yatırımcılar, Federal Reserve'in faiz artışlarının durabileceği açıklamalarını ve ABD'nin borç limiti krizinde çözüme dair işaretleri değerlendirerek altın piyasasındaki hareketleri takip ediyor. Bu durum, altının değerli metaller arasında güvenli bir liman olarak tercih edilmesine neden oluyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ödeme yükümlülükleri konusunda şüpheleri ifade etmesi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel ekonomi için felaket olabileceği uyarısı, piyasalarda belirsizlik ve tedirginlik yaratmaktadır. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarını durdurabileceğine dair açıklamaları ise altın fiyatlarındaki istikrarı desteklemektedir. Bu haberde, ABD borç kriziyle ilgili senaryolar ve olası etkileri de değerlendirilmektedir.

Altın, ABD Borç Limiti Kriziyle Dalgalanıyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'den gelen faiz artışı sinyalleri ve ABD borç limiti krizine dair gelişmelerle dalgalanıyor. Yatırımcılar, ABD borç krizine yönelik çözüm sinyallerini fiyatlamaya çalışırken altın, yatay seyrini koruyor. Altın, güvenli liman varlığı olarak tercih edilmeye devam ediyor ve borç limiti görüşmeleri sonuçsuz kalırsa fiyatlarının 2 bin dolar seviyesinin üzerinde istikrar kazanabileceği tahmin ediliyor.

Yatırımcıların Fed Açıklamaları ve ABD Borç Limiti Krizi Altını Etkiliyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Federal Rezerv'den gelen faiz artışı açıklamaları ve ABD'deki borç limiti kriziyle yakından ilişkilidir. Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki ay faiz artışlarını durdurabileceğini belirtmesi, yatırımcıların faiz artışına dair beklentilerini azaltarak altına olan talebi destekledi. Aynı zamanda ABD borç limiti krizine ilişkin çözüm beklentileri de altın fiyatlarını etkilemekte, yatay bir seyir gözlenmektedir.

Spot Altın Fiyatları: Ons Başına 1.976 Dolar, Gram Altın 1.259 TL

Güncel verilere göre, spot altın ons başına 1.976 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Aynı zamanda bankalar arası Dolar/TL kuru dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, gram altın ise yaklaşık olarak 1.259 TL civarında seyretmektedir. Altın fiyatları, piyasadaki arz ve talep koşulları ile ABD'deki borç limiti krizine bağlı gelişmelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

ABD'de Borç Krizi Görüşmeleri Devam Ediyor

ABD'de yaşanan borç limiti krizi, Cumhuriyetçi ve Demokrat yetkililer arasında görüşmelere neden olmuştur. Pazartesi günü Başkan Joe Biden ile Meclis Başkanı Kevin McCarthy arasında yapılacak toplantı öncesinde yapılan görüşmelerde taraflar bir araya gelmiştir. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, çözüm için daha fazla görüşme yapılması planlanmaktadır.

Yatırımcılar Çözüme Yaklaşılırken Oynaklığa Hazırlık Yapıyor

ABD'deki borç limiti krizinin çözüm sürecine yak

laşılırken, yatırımcılar gelecek haftalarda daha fazla oynaklık beklemekte ve buna hazırlık yapmaktadır. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin ödeme yükümlülüklerini Haziran ortasına kadar karşılayıp karşılayamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu ifade etmiştir. Bu belirsizlik, piyasalarda oynaklığın artmasına neden olabilir ve yatırımcılar risklerini yönetme stratejileri geliştirmektedir.

Fed Başkanı Powell'dan Faiz Artışı Açıklamaları

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay faiz artışlarını durdurabileceğini belirtmiştir. Bu açıklama, yatırımcıların faiz artışına dair beklentilerini azaltmış ve altın gibi değerli metallerin destek bulmasını sağlamıştır. Powell'ın açıklamaları, para politikası ve altın fiyatları üzerinde etkili olmuştur.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan ABD Borç Krizi Uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin borç krizine dikkat çekerek küresel ekonomi için felaket olabileceğini belirtmiştir. Lagarde, ABD'de borçlanma tavanı sorunlarının ortaya çıkmasıyla dünya ekonomilerinin olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir. Lagarde, ABD'deki siyasetçilere borçlanma tavanı konusunda çözüm bulmaları çağrısında bulunmuştur.

Ekonomistlerden Üç Senaryoda ABD Borç Krizi Değerlendirmesi

Ekonomistler, ABD'deki borç krizini üç farklı senaryo üzerinden değerlendirmektedir. Uzun süreli borç tavanı çekişmesi durumunda ABD ekonomisinin durgunluğa sürüklenebileceği, hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise ciddi bir mali krizle karşılaşılabileceği öngörülmektedir. Anlaşma sağlanamaması halinde ise ülkenin temerrüde düşebileceği ve bu durumun hisse senedi fiyatlarını düşürebileceği ve borçlanma maliyetlerini artırabileceği belirtilmektedir.

SON DAKİKA ANLAŞMASI

ABD'deki borç tavanı krizine ilişkin son dakika anlaşması olasılığı değerlendirilmektedir. Bu senaryoda, görüşmelerin son anda bir anlaşmayla sonuçlanması durumunda işçi kayıplarının yaşanması olasılığı dü

şük görülmektedir. Ancak hisse senetlerinde düşüşlerin yaşanabileceği, belirsizliğin ekonomik büyümeyi engelleyebileceği ve anlaşmanın aylar sürebileceği tahmin edilmektedir.

1 HAZİRANDAN SONRA ANLAŞMA SAĞLANIRSA...

Müzakerelerin 1 Haziran'dan sonra sonuçlanması durumunda ekonomistler daha sert bir tepkinin beklendiğini ifade etmektedir. Anlaşmanın son ödeme tarihinden sonra yapılması durumunda harcamalarda keskin bir düşüş olabileceği ve işletmelerin işe alım ve yatırım planlarını durdurabileceği öngörülmektedir. Bu senaryoda, GSYH'de daralma yaşanması, işten çıkarmaların artması ve faiz oranlarının düşürülme ihtimali gözlemlenmektedir.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NELER OLUR?

Anlaşma sağlanamaması durumunda, hükümetin ödemelerini gerçekleştirememesi büyük etkiler yaratabilir. Temerrüde düşme durumunun 2007-2009 krizinden daha şiddetli bir durgunluğa yol açabileceği belirtilmektedir. Küresel finans sisteminde kaos yaşanabileceği ve bankaların ve şirketlerin operasyonlarını finanse etme konusunda sorunlar yaşanabileceği vurgulanmaktadır. Bu senaryoda, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması ve borçlanma maliyetlerinin artması beklenmektedir.

ECB Başkanı ABD'nin borç krizi hakkında konuştu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde "ABD'nin temerrüde düşmesi küresel ekonomi için de felaket olur" dedi.

Ekonomik sıkıntıdan kurtulamayan ABD'de bir de borçlanma tavanı sorunları ortaya çıkınca dünya ekonomileri olumsuz etkilenmeye başladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'li siyasetçilerin Borçlanma Tavanı konusundaki çözümsüzlüğü halletmeleri gerektiğini söyledi.

ABD ekonomisinin büyüklüğüne nazaran temerrüt durumunda kalmasını yorumlayan Lagarde "Eğer ABD temerrüde düşer ise, bu hem ABD ekonomisi hem de küresel Ekonomi için felaket bir gelişme olur" ifadesini kullandı. Brent petrolün varil fiyatı 74,90 dolar Lagarde "Liderlerin ortak konsensusa varacaklarına güveniyorum, aksi takdirde bizi çok negatif gelişmelerin içine sokarlar" dedi.

Yenigün Haber Merkezi