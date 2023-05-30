Spot Altın ons başına 1.936 dolar civarında işlem görürken, gram altın ise ons altın ve Dolar/TL kuru hesaplamalarıyla 1.260 TL seviyelerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Biden ve Cumhuriyetçi Meclis Başkanı McCarthy, oylama öncesinde yasa tasarısı için gereken desteği sağlayacaklarını belirttiler. İki partinin ılımlı ve pragmatik kanadından da erken destek alan anlaşma, başarılı bir şekilde geçmesine yönelik fiyatlamaların artmasına katkıda bulundu.

Ancak, yatırımcılar Fed'in faiz artıracağı beklentileriyle bu hafta açıklanacak istihdam verilerini yakından takip ediyor. Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve bu da değerli metal üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu durum spot altın gibi güvenli liman varlıklarının cazibesini azaltarak anlaşmanın başarılı bir şekilde geçmesine yönelik fiyatlamaların artmasına yardımcı oldu.

Tahvil piyasasında ise Anma Günü tatilinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla vadesi dolmak üzere olan tahvil getirileri son dönemde gördüğü yüksek seviyelerden geriledi.

Yatırımcılar, Fed’in kalıcı enflasyonu dizginlemek için Haziran veya Temmuz’da faizleri yeniden artıracağına dair artan beklentiler arasında bu hafta yayımlanacak istihdam verilerini yakından takip edecekler.

Yüksek faizler faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir etkiye sahip olacağından beklenti son haftalarda değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.