Genel olarak bakıldığında beklentilerin zayıf olduğunu görüyoruz. Öyle ki önceki çeyrekte S&P 500 şirketlerinin ortalama net kar rakamında yıllık bazda yaşanan %2,4’lük geri çekilmenin ardından yılın ilk çeyreğinde %8 civarında daralma yaşanması bekleniyor. Bilançoların bugün bankacılık sektörü öncülüğünde gelecek olması ise sonuçlar kadar gelecek döneme ilişkin beklentileri de ön plana çıkaracaktır. Özellikle yaşanan iflasların, kredi koşullarındaki daralmanın ve resesyon ihtimalinin görünümü nasıl etkilediği yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecektir. Hafta içinde açıklanan Fed tutanaklarında yıl içinde resesyon riskine dikkat çekilmesi ise karlılık açısından karamsar bir tablo çiziyor. Bu noktada ikinci çeyrek beklentileri net karda %6’lık daralmaya işaret ederken üçüncü çeyrek tahminleri ise %0 seviyesine yakın seyrediyor.

TL: ABD enflasyon rakamlarının ardından dolar küresel ölçekte zayıf bir tablo ortaya koysa da TL’nin bundan anlamlı şekilde destek bulamadığını görüyoruz. Öyle ki haftaya 19,26 civarında başlayan USD/TL kuru 19,33 seviyesinin üzerini test ediyor. Bunda özellikle negatif reel faizin etkisinin önemli oranda pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi diğer TL’deki negatif reel faiz son dönemde enflasyonda yaşanan geri çekilmeye karşın gelişmekte olan ülke para birimleri ile kıyaslandığında çok daha derin seviyelerde bulunuyor. Yaklaşan seçimin yarattığı belirsizlikler de kurdaki yükselişte pay sahibi. TL’deki negatif ayrışmaya karşın bunun piyasa dinamikleri üzerindeki etkisinin son derece sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemdeki hafif yukarı yönlü eğilimin devam etmesi ise olası görünüyor.

Borsa İstanbul: Haftanın son işlem gününe girerken Borsa İstanbul’un yurt dışına kıyasla daha iyimser bir zeminde hareket ettiğini görüyoruz. Bu kapsamda hafta başından bu yana değer kazanımının %4’ün üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Teknik açıdan ise 5000 puanın üzerinde olunmasının kısa vadeli görünümü iyileştirdiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Ancak daha kuvvetli bir eğilim oluşması için sırasıyla 5200 ve 5260 puan seviyelerinin aşılması gerekir. Yurt dışında ise bugün ABD bilançolarının gelmeye başlayacak olması küresel hareketliliği biraz daha artırabilir. Her ne kadar sonuçların Borsa İstanbul’a doğrudan bir etkisi bulunmasa da şirketlerin ortaya koyacakları tablonun küresel risk iştahı üzerindeki etkilerinin yurt içine de yansıma potansiyeli olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5762.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5723, 5677, 5636 ve 5590 destek olarak izlenebilir. 5803, 5849, 5890 ve 5936 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.5550 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.5355, 19.4965, 19.4570 ve 19.3790 destek olarak izlenebilir. 19.5745, 19.6135, 19.6530 ve 19.7310 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ