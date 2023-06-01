ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa Katliamı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir anma mesajı yayınladı.

ABD Başkanı Joe Biden Tulsa Katliamı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Tulsa Irk Katliamı'nın hikayesi, şiddetli beyaz üstünlükçü bir çete tarafından çok uzun süredir yürütülen bir saldırı, sessizlik içinde örtüldü.

Bugün, o gece serbest bırakılan cehennemi hatırlıyoruz siyah hayatlar kaybedildi ve siyah servet söndü.

Greenwood gibi topluluklar için fırsat yaratma çalışmalarımız devam ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ