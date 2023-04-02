ABD'de yapılan bir ankete göre halkın yüzde 45'i eski Başkan Donald Trump'ın suçlu olduğunu düşünüyor. ABC News/Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 32'si ise suçlamalara karşı çıkarken, yüzde 23'ü ise suçlamalar hakkında bilgisi olmadığını ifade etti. Demokrat parti mensuplarının yüzde 88'i Trump'ın ceza alması gerektiğini düşünürken, Cumhuriyetçi parti mensuplarının yüzde 62'si suçlamalara karşı çıktı. Ankete katılanların yüzde 47'si suçlamaların siyasi kaynaklı olduğuna inanırken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 79'a yükseldi. Anket, 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında rastgele seçilen 593 kişi üzerinde yapıldı. Trump, 4 Nisan'da hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

Kaynak:AA