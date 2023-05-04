İyi kötü boks maçı izleyenler bilir…

Boksör ani bir darbe yiyince “abandone” olur, dağılır…

Bunlar ise yumruğu yemeden dağıldı…

Koro halinde, ne dediklerini bilmeden saçmalıyorlar…

Liderinin dediklerini “Allah kelamı” sayanların dışında bunu kabul eden bir Müslüman zor bulunur…

Demediğini bırakmıyor, saydıkça sayıyor…

Siyasidir, kınarız, eleştiririz, ama “saçmalıyor” diyemeyiz…

Ama, el pençe divan duranların saçmalıklarını da görmezdengelemeyiz…

***

“Kavşak Seçimleri”ne neredeyse 10 gün kaldı…

Gelelim unvanı ve görevi ne olursa olsun atanmışların saçmaladıklarına…

Mehmet Uçum adında üst düzey bir bürokratımız var…

Bu zatı TV’lere çıkarıp, konuşturanları da kınıyorum…

Unvanı ne olursa olsun, sonuçta bir bürokrat…

Koltuğunu koruma adına bakınnasıl siyaset yaptı:

“İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur!”

Gülelim mi, ağlayalım mı?..

Vay anasına “darbe”den kurtulmanın tek yolu, mevcudu korumak mı?..

Uçum…

Uçuyorsun, farkında mısın?..

Bir de hukukcusun…

Kölelik işte böyle birşey…

Kır zincirlerini…

Bu ülke çoook darbeler gördü…

Ama, böylesine saçma sapan “darbe” çağrısı yapanlarıgörmedi…

Vay anasına…

Bakın başka ne dedi:

“Döviz kuru manipülasyonu, pandemi, Rusya-Ukrayna krizinde parlamenter sistem olsaydı darmadağın olurduk!”

Uçum bey, ne durumdayız, bulunduğunuz koltuk nedeniyle farkında değilsiniz elbette…

Darmadağın değil, perişanız, perişan!..

***

Gelelim, bir zamanlar her yönden Cumhurbaşkanımızı eleştiren, ülkemizin asayişinden sorumlu bürokratı Süleyman Soylu bakanımıza…

“Ohhh… Ohhh...” çekmeleriyle ünlü, Akşener’in psikiyatrisleri göreve çağırdığı Soylu ne diyor:

“14 Mayıs siyasi darbe girişimidir!”

Soylu bey farkında mı, acaba?..

14 Mayıs seçim kararını kim aldı?..

Cumhurbaşkanımızın “siyasi darbe” girişiminde olduğunu mu ifade etmek istiyor?..

Bence gözlerine bakın yeter!..

Adeta çapraz ateş yapıyor!..

Ne dediğini bilmiyor, bence…

Cumhurbaşkanımızı kasdetmiş olamaz…

Soylu’nun cümlesinin tamamı da şöyle:

“15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir!”

Daha fazla bu konuda yazmaya gerek yok bence, anlayan anlar!..

***

Bir de “Adalet Bakanı” unvanlı atanmış bürokratımız var…

“Peygamberler Şehri” olan Şanlı Urfa’nın milletvekili adayı... Ülkemizin kaybolmuş adaletinden sorumlu bürokratı Bekir Bozdağ, neler söylüyor, neler?..

“Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye kullanan Rabb'ine hamd edenler olacak!”

Bu nasıl bir beyin ürünü?..

Bu sözleri aday olduğu “Peygamberler Şehri”nden ediyor...

Atmosfere uygun…

Yöneticisi olduğu bakanlığın neresine uygun?..

***

Bu gibi absürt cümleleri çok sıralayabiliriz…

Ama, gerek yok!…

Korkunun ecele faydası yok!..

Salavat getirin yeter…

Allah (cc) belki affeder…

Ancak, biliyor musunuz, değil mi?

“Kul hakkı”nın affı maffı yok!..