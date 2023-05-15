Komisyon, "Avrupa Ekonomik Tahminleri Bahar 2023" raporunu yayımladı. Raporda, "Türkiye'nin uyguladığı karmaşık tedbirler setini sona erdirmesi zorlu olacaktır. Sıkılaşan küresel finansal şartlar, Türkiye'nin dış finansmana bağımlılığı ve düşük harcanabilir döviz rezervleri bir risk kaynağı olarak görülüyor." ifadeleri yer aldı.

AB Komisyonu, Türkiye'nin 2022'nin sonunda kendini gösteren zayıf ihracat performansının ancak 2024'te dış talebin kademeli olarak toparlanmasıyla tersine döneceğini tahmin etti. Ayrıca Komisyon, 2023'te net ihracatın büyümeye katkısının negatife döneceğini ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'nın yüzde 3,5'e gerileyeceğini öngördü. 2024'te ise GSYİH'nın bir miktar artarak yüzde 4'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Komisyon, cari aşırı gevşek para politikasının dikkate alındığında enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağını, ancak yavaş yavaş azalacağını öngördü. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik belirsizliklerinin devam etmesi riskini beraberinde getiriyor.