Her motosiklet modelinin motor gücü ve hacmi farklı olduğu için, belirli bir motosiklet modeli için üretici tarafından sağlanan teknik özellikleri kontrol etmek önemlidir. İşte genel olarak A2 ehliyeti ile kullanılabilecek bazı motosiklet modelleri:
- Honda CBR500R
- Yamaha MT-03
- Kawasaki Ninja 400
- KTM 390 Duke
- Suzuki SV650
- BMW G 310 R
- Ducati Monster 797
Yukarıdaki modellerin motor hacimleri ve güçleri, genellikle A2 ehliyeti ile kullanılabilir olacak şekildedir. Ancak her zaman için belirli bir motosikletin teknik özelliklerini kontrol etmek ve yerel yasalar ve düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak önemlidir.