Her motosiklet modelinin motor gücü ve hacmi farklı olduğu için, belirli bir motosiklet modeli için üretici tarafından sağlanan teknik özellikleri kontrol etmek önemlidir. İşte genel olarak A2 ehliyeti ile kullanılabilecek bazı motosiklet modelleri:

Honda CBR500R

Yamaha MT-03

Kawasaki Ninja 400

KTM 390 Duke

Suzuki SV650

BMW G 310 R

Ducati Monster 797

Yukarıdaki modellerin motor hacimleri ve güçleri, genellikle A2 ehliyeti ile kullanılabilir olacak şekildedir. Ancak her zaman için belirli bir motosikletin teknik özelliklerini kontrol etmek ve yerel yasalar ve düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak önemlidir.