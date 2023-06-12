Geçtiğimiz hafta talep toplama süreci gerçekleştirilen A1 Capital halka arz sonuçları belli oldu. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arzı, 7 - 8 - 9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

A1 CAPITAL KAÇ LOT VERDİ?

A1 Capital Yatırım halka arzında paylar 25 TL sabit fiyattan satılarak halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

A1 CAPITAL BORSA’DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Geçtiğimiz hafta halka arzı gerçekleştirilen A1 Capital halka arz sonuçları belli oldu. A1 Capital Yatırım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arzın bu hafta içi borsada işlem görmeye başlayacağı tahmin ediliyor.