A101, 6 Temmuz 2023 tarihli aktüel kataloğunu yayınladı ve yine tüketicileri memnun edecek indirimli ürünlerle dolu. Ucuz alışverişin mümkün olduğu A101 raflarında teleskop, mikroskop ve blender gibi ürünlerin fiyatları oldukça düştü. Aynı zamanda yaz mevsimine özel plaj terliği ve kadın ev terliği gibi ürünler de indirimli fiyatlarıyla cazip hale geldi. A101'in her hafta sunduğu farklı ürün seçenekleri, tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. İşte 6 Temmuz 2023 tarihli A101 aktüel katalogu ve indirimli ürünler listesi.

Toshiba Ultra HD Android TV 11.499,00 TL

Tecno Spark 10 pro cep telefonu 7.999,00 TL

Onvo ultra HD Android Smart LED TV 7.199,00 TL

No-Frost Buzdolabı 9.599,00 TL

9 kg Çamaşır Makinesi 6,599,00 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 2.999,00 TL

BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 5.299,00 TL

Notebook 5.999,00 TL

Cyclone Süpürge 2.199,00 TL

Saç kurutma makinesi 239,00 TL

Buharlı kırışık giderici 429,00 TL

Kadın betty eva terlik 79, 90 TL



3'lü Kanepe 3.899,00 TL



Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 99,90 TL

Çift Tokalı Terlik 59,90 TL

Luna Eva Terlik 79,90 TL

Döküm Granit Kek Kalıbı 179,00 TL

Çelik Termos Bardak 179,00 TL

Akıllı Drone 699,00 TL

Mobil Uyumlu Mikroskop 299,00 TL

Katlanır dürbün 239,00 TL