A101 market, müşterilerine her hafta uygun fiyatlarla çeşitli ürünler sunarak alışveriş fırsatları sunmaktadır. 8 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu A101 resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için cazip fırsatlar sunmaktadır.
8 Haziran 2023 tarihli A101 market aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışlarının başlayacağı belirtilmiştir. İlgili katalogda yer alan kurbanlık fiyatları ise şu şekildedir:
Karaman Koç: 6.590 TL
Büyükbaş 1/7 Hisse Pay: 8.590 TL
ONVO 50' Ultra HD Android Smart LED TV: 6.599 TL
ONVO 42' Full HD Android Smart LED TV: 4.299 TL
Samsung 40' Full HD Smart TV: 7.499 TL
A101 marketin 8 Haziran 2023 Perşembe tarihli aktüel kataloğunda beyaz eşya ve diğer ev aletlerinde indirimli fiyatlar;
THOR Inox Ankastre Set: 7.599 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi: 6.999 TL
SEG BM6001X Inox Bulaşık Makinesi: 6.999 TL
Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı: 2.999 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı: 12.699 TL
Kiwi KWP-8553 3 Musluklu Su Sebili: 2.199 TL
A101 marketin 8 Haziran 2023 Perşembe tarihli aktüel kataloğunda ev aletleri ve elektronik ürünlerde fiyatlar;
Singer 6160 Brillance Dikiş Makinesi: 3.299 TL
Fantom Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 699 TL
Kiwi Mikrodalga Fırın: 1.399 TL
Schafer Blender Seti: 799 TL
Schafer Tost Makinesi: 699 TL
Reeder 128 GB Cep Telefonu: 3.299 TL
Ultra Akıllı Saat: 649 TL
Tecno Spark Cep Telefonu: 3.899 TL
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi