A101 market, müşterilerine her hafta uygun fiyatlarla çeşitli ürünler sunarak alışveriş fırsatları sunmaktadır. 8 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu A101 resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için cazip fırsatlar sunmaktadır.

8 Haziran 2023 tarihli A101 market aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışlarının başlayacağı belirtilmiştir. İlgili katalogda yer alan kurbanlık fiyatları ise şu şekildedir:

Karaman Koç: 6.590 TL

Büyükbaş 1/7 Hisse Pay: 8.590 TL

ONVO 50' Ultra HD Android Smart LED TV: 6.599 TL

ONVO 42' Full HD Android Smart LED TV: 4.299 TL

Samsung 40' Full HD Smart TV: 7.499 TL

A101 marketin 8 Haziran 2023 Perşembe tarihli aktüel kataloğunda beyaz eşya ve diğer ev aletlerinde indirimli fiyatlar;

THOR Inox Ankastre Set: 7.599 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi: 6.999 TL

SEG BM6001X Inox Bulaşık Makinesi: 6.999 TL

Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı: 2.999 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı: 12.699 TL

Kiwi KWP-8553 3 Musluklu Su Sebili: 2.199 TL

A101 marketin 8 Haziran 2023 Perşembe tarihli aktüel kataloğunda ev aletleri ve elektronik ürünlerde fiyatlar;

Singer 6160 Brillance Dikiş Makinesi: 3.299 TL

Fantom Elektrikli Süpürge: 1.399 TL

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 699 TL

Kiwi Mikrodalga Fırın: 1.399 TL

Schafer Blender Seti: 799 TL

Schafer Tost Makinesi: 699 TL

Reeder 128 GB Cep Telefonu: 3.299 TL

Ultra Akıllı Saat: 649 TL

Tecno Spark Cep Telefonu: 3.899 TL

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi